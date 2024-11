Roland Kaiser: Seine «Kaisermania»-Shows sind bereits ausverkauft

Roland Kaiser spielt 2025 vier Shows in Dresden: Am 25. und 26. Juli sowie am 8. und 9. August können die glücklichen Ticketkäuferinnen und –käufer den Schlagerstar und seine Band live am Elbufer erleben. Die «Kaisermania» findet dort bereits seit 2003 jedes Jahr im Rahmen der Filmnächte am Elbufer statt und ist Roland Kaisers grösstes Open–Air–Konzert.