Roland Kaiser: Was bietet sein neues Album «Perspektiven»?

«Zuversicht»: Song gegen den Hass in der Welt

Roland Kaiser beleuchtet auch politische Themen auf seinem Album. Mit «Zuversicht» richtet er einen «Appell gegen Hass und gegen jegliche menschenfeindliche Züge», wie er sagt. Gerade in diesen Tagen sei «nichts wichtiger, als Zuversicht zu verbreiten», führt er weiter aus. «Wir haben mit den unterschiedlichsten Herausforderungen zu kämpfen: Seien es Krankheiten, Verlust, Trauer oder andere Belastungen. Ich möchte mit diesem Song Hoffnung auf bessere Zeiten und Mut machen, nicht aufzugeben.» So lautet der Songtext etwa: «Schau mir bitte ins Gesicht / Ich will sehen, was dahinter ist / Hinter all dem Hass und den Parolen / Was hat dir dein Herz gestohlen? / Komm zurück zu dir.»