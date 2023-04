Roland Kaiser: Zusatzkonzert bei «Kaisermania 2023»

«Ich freue mich sehr, euch allen kurz vor den Osterfeiertagen ein Geschenk zum 20-jährigen ‹Kaisermania›-Jubiläum machen zu können», schreibt der Sänger bei Instagram. Die zusätzliche Show ist für 6. August geplant. Kaiser tritt zudem wie geplant am 28. und 29. Juli sowie am 4. und 5. August am Dresdner Elbufer auf. Der Ticket-Vorverkauf für den Zusatztermin startet am Mittwoch, 5. April um 10 Uhr bei Eventim.