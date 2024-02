«First Dates Hotel» ist zurück

Roland Trettl: «Mein Blind Date war für ein paar Nächte erfolgreich»

«Es gibt so viele Dinge, die ich an diesem Format liebe», schwärmt Roland Trettl über «First Dates Hotel». Die Datingshow startet am Montag in eine neue Staffel. Auch der TV–Koch hat in Sachen Blind Dates bereits Erfahrung sammeln können.