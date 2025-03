Roland Trettl teilt nach «Let's Dance»-Aus noch mal gegen Llambi aus

Direkt nach der Show zeigte Trettl sich im Interview mit RTL «erstaunt» über den Rauswurf – und über Llambis Kritik. «Ich weiss nicht, ob es mir mehr leidtut, nicht mehr tanzen zu dürfen oder nicht mehr Part von diesem ganzen Team zu sein», so Trettl. Juror Joachim Llambi (60) hatte Trettl vorgeworfen, den Tanz nicht «gefühlt» zu haben. Dazu sagte der Spitzenkoch: «Ich habe auch nicht gefühlt, was Llambi fühlt und er fühlt nicht was ich fühle...» Trettl schlug im selben Satz jedoch auch versöhnliche Worte an: «Es ist sein Job und er macht ihn ja gut, sonst wäre er nicht so viele Jahre dabei.»