Roland Trettl und Miriam Höller: Aufregendes Jahr mit kuscheligem Ende

Liebesbekundungen zum Geburtstag

Nach ihrem Liebes–Outing zeigten sich beide offen mit ihrem Glück. Am 27. Juni gratulierte Trettl seiner Partnerin etwa via Social Media zum Geburtstag und postete ein Pärchenfoto mit den Worten «Happy Birthday, Schönste». Höller widmete Trettl zu dessen 54. Geburtstag am 3. Juli einen liebevollen Instagram–Post. Zu verliebten Pärchenbildern schrieb sie: «Die Leute sagen, du seist Amor, weil du schon unzählige Menschen in deiner Dating–Show zusammengebracht hast. Anfangs habe ich das belächelt. Doch fernab von TV und Bühne hast du diesen Namen für mich wirklich verdient.» Und weiter: «Unerwartet und zielgenau hat mich dein eigener goldener Pfeil getroffen», blickte Höller auf den Anfang der Beziehung zurück. «Seitdem lerne ich durch dich, was Vertrauen wirklich bedeutet. Du bist ein wundervoller Mensch und ein echtes Geschenk in meinem Leben.»