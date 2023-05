Seine Fernsehkarriere

Rolf Harris wurde 1930 in Australien geboren und machte ab 1953 Karriere im britischen und australischen Kinderfernsehen. Ab 1967 präsentierte er «Die Rolf Harris Show», in der er Musik mit Malerei verband. Mehrere seiner Songs erreichten die Top Ten der UK-Charts. Besonders bekannt ist sein Lied «Tie Me Kangaroo Down, Sport», das in den 1960ern ein weltweit bekannter Hit wurde. In den 1990er-Jahren feierte er mit TV-Shows wie «Animal Hospital» und «Rolf in Art» Erfolge in Grossbritannien.