Rolf Schimpf und das traurige Schicksal des «Alten»

Er war der Alte. 21 Jahre lang spielte Rolf Schimpf den Kriminalhauptkommissar Leo Kress in der ZDF–Serie «Der Alte». Nach 222 Folgen war Schluss: Leo Kress ging mit 65 in Pension. Da war Schimpf bereits 83. Wenn man so will, wurde «Der Alte» das zweite Ich des Schauspielers, quasi sein biologisches Alter Ego, denn er ist in der Tat sehr alt geworden. Am heutigen 14. November feiert Rolf Schimpf seinen 100. Geburtstag.