Rolle als Anwältin: Kann Amal Clooney nicht mehr in die USA einreisen?

Bislang wird in der Anordnung nur der britische Chefankläger Karim Khan (55) namentlich genannt, der die Haftbefehle gegen die israelischen Politiker im Mai 2024 beantragt hatte. Sollte Clooney als Nächstes ins Visier genommen werden, stünde sie vor der schwerwiegenden Konsequenz, nicht mehr in das Land einreisen zu dürfen, in dem sie seit ihrer Hochzeit mit George Clooney im September 2014 immer wieder wohnt. Derzeit ist Clooney am Broadway in New York im Stück «Good Night, and Good Luck» zu sehen. Das Paar hat aber auch Anwesen in Italien oder Frankreich.