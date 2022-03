Rolle bei «Unter uns»: So wurde Jo Weil zum Serienstar

So fühlte sich Jo Weils Comeback bei «Verbotene Liebe» an

In seiner «Verbotene Liebe»-Pause stand Weil von 2002 bis 2004 für RTL und die Serie «Medicopter 117 - Jedes Leben zählt» vor der Kamera. Ein weiteres Mal arbeitete er mit dem Sender 2015 zusammen: In «Alles was zählt» mimte er Musikproduzent Nick Danne, der plötzlich als Vanessas neuer Freund nach Essen kommt. Später folgten noch Auftritte in öffentlich-rechtlichen Serien wie «Die Rosenheim-Cops» (ZDF, 2016), «Rote Rosen» (ARD, 2017-2018) oder «SOKO München» (ZDF, 2017). 2020 kehrte er zu seinen Wurzeln zurück: Jo Weil war in der Neuauflage «Verbotene Liebe - Next Generation» in seiner alten Rolle des Oliver Sabel zu sehen.