Rolle in «Friesenjunkies»: Sylvie Meis in der Entzugsklinik

Ein neuer Job für Sylvie Meis (47): Noch in diesem Jahr soll die niederländische Moderatorin in der neuen ARD–Serie «Friesenjunkies» zu sehen sein. Das hat der Rundfunkverbund im Rahmen einer Programmpräsentation für das laufende Jahr mitgeteilt.
ARD–Entzugsklinik für Sylvie Meis
Für die Impro–Dramedy «Friesenjunkies» sind demnach acht jeweils rund 30–minütige Episoden geplant. Wann diese genau gezeigt werden, ist allerdings noch nicht bekannt. In der Serie von und mit den Zwillingsbrüdern Oskar und Emil Belton, unter anderem bekannt für «Die Discounter», wird sich alles um eine Luxus–Entzugsklinik auf Sylt drehen.
Für Zuschauerinnen und Zuschauer geht es nach Isebek, wo sich die Reichen und die Promis, aber auch ganz herkömmliche Leute, die Klinke in die Hand geben. Status oder Geld seien dort egal, heisst es. Viel mehr gehe es um persönliche Abgründe zwischen Entgiftung und Therapie. Aber auch das Personal hat mit Neurosen zu kämpfen. Das Ganze wird als «absurd–authentische Serie über Selbstzerstörung und Selbstfindung, über Sucht und Sehnsucht, über das Menschsein» zwischen «Medikamentenausgabe und Billard–Abenden» beschrieben.
Die Beltons haben nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch zu «Friesenjunkies» verfasst. Zur Besetzung gehören neben Meis und den Zwillingen unter anderem auch Martin Brambach, Peter Kurth, Stephan Luca, Marie–Lou Sellem, Marie Lina Smyrek, Shadi Eck, Lera Abova und David Schütter sowie Mark Hosemann, Sönke Möhring, Maradona Akkouch und Arman Kashani.