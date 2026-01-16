Rolle in «Friesenjunkies»: Sylvie Meis in der Entzugsklinik

Für Zuschauerinnen und Zuschauer geht es nach Isebek, wo sich die Reichen und die Promis, aber auch ganz herkömmliche Leute, die Klinke in die Hand geben. Status oder Geld seien dort egal, heisst es. Viel mehr gehe es um persönliche Abgründe zwischen Entgiftung und Therapie. Aber auch das Personal hat mit Neurosen zu kämpfen. Das Ganze wird als «absurd–authentische Serie über Selbstzerstörung und Selbstfindung, über Sucht und Sehnsucht, über das Menschsein» zwischen «Medikamentenausgabe und Billard–Abenden» beschrieben.