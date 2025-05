Rolle in «Shrinking»: Michael J. Fox kehrt aus Schauspielrente zurück

Nun bringt ihn seine neue Rolle wieder mit Bill Lawrence (56) zusammen. Er ist einer der Schöpfer von «Shrinking» und gehört zu den Produzenten der Serie. Die beiden arbeiteten 1996 bereits gemeinsam an der TV–Show «Chaos City». Lawrence erzählte dem «People»–Magazin vor wenigen Monaten, dass er sich für «Shrinking» von Michael J. Fox und seinem Umgang mit Parkinson inspirieren liess. Bei der Veranstaltung «An Evening with Shrinking at PaleyLive» im Dezember 2024 verriet der Produzent, dass die Erkrankung des «Zurück in die Zukunft»–Stars dazu beigetragen habe, den Charakter von Harrison Ford (82) in der Serie zu formen.