Die drei noch lebenden Mitglieder der britischen Band The Rolling Stones haben in einem launigen Livestream auf YouTube ihr neues Album «Hackney Diamonds» nebst erster Single–Auskopplung «Angry» vorgestellt. Im Gespräch mit US–Late–Night–Host Jimmy Fallon (48) enthüllten Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76), dass die neue Platte am 20. Oktober erscheinen und insgesamt zwölf Tracks beinhalten wird.