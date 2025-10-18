Rom-Com mit Zendaya und Robert Pattinson kommt im April 2026 ins Kino

Fans von Zendaya (29) und Robert Pattinson (39) können sich auf ein neues Filmhighlight freuen: A24 hat den Termin für den Kinostart ihrer romantischen Komödie «The Drama» angekündigt. Wie «Variety» berichtet, soll der Streifen ab 3. April 2026 in den Kinos in Nordamerika zu sehen sein.
Über die Handlung von «The Drama» ist bisher wenig bekannt. Sicher ist nur, dass der Film einem Paar folgt, dessen Romanze kurz vor seinem grossen Tag unerwarteten Hürden ausgesetzt wird. Neben Zendaya und Robert Pattinson spielen auch Alana Haim, Mamoudou Athie und Hailey Gates mit. Regie führt Kristoffer Borgli, der auch das Drehbuch schrieb.
Zendaya und Robert Pattinson: Drei gemeinsame Filme
2026 werden Zendaya und Robert Pattinson zudem in einem weiteren Film zusammen auf der grossen Leinwand zu sehen sein: Die beiden gehören neben Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o und Charlize Theron zum Starensemble von Christopher Nolans «The Odyssey». Ausserdem treten beide wohl in «Dune: Part Three» auf – Zendaya kehrt in ihre Rolle zurück, Pattinson soll sein Debüt feiern.
Für Zendaya geht es ausserdem mit dem Marvel–Blockbuster «Spider–Man: Brand New Day», in dem sie neben ihrem Partner Tom Holland spielt, und der dritten Staffel der Serie «Euphoria» weiter. Pattinson wird demnächst zudem neben Jennifer Lawrence in «Die My Love» zu sehen sein und wirkt auch an Lance Oppenheims Spielfilmdebüt «Primetime» mit.
Wann «The Drama» in Deutschland in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.