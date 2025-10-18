Rom-Com mit Zendaya und Robert Pattinson kommt im April 2026 ins Kino

Über die Handlung von «The Drama» ist bisher wenig bekannt. Sicher ist nur, dass der Film einem Paar folgt, dessen Romanze kurz vor seinem grossen Tag unerwarteten Hürden ausgesetzt wird. Neben Zendaya und Robert Pattinson spielen auch Alana Haim, Mamoudou Athie und Hailey Gates mit. Regie führt Kristoffer Borgli, der auch das Drehbuch schrieb.