Rom und das «Heilige Jahr»: Warum es so viele Baustellen gibt

Viele Baustellen stehen in direktem Zusammenhang mit dem «Heiligen Jahr». So entsteht an der Piazza Pia in der Nähe des Petersdoms eine neue Unterführung, die den Verkehr künftig unterirdisch leiten und den Weg für eine grosszügige Fussgängerzone ebnen soll. Die Arbeiten sollen rechtzeitig zum Fest Mariä Empfängnis am 8. Dezember 2024 abgeschlossen sein. An anderen Stellen, wie der Piazza Venezia, sind die Bauarbeiten dagegen langfristiger angelegt. Hier wird an der Verlängerung der U–Bahnlinie C gearbeitet – ein Projekt, das voraussichtlich bis 2030 dauert.