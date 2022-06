Roman Gottschalk «freut» sich über Thomas Gottschalks neue Liebe

Thomas Gottschalk als «Vorbild»

Sohn und Vater halten ihre Verbindung auch über den grossen Teich hinweg intakt: «Ich besuche meinen Dad oft, seitdem er wieder in Deutschland lebt. Ich will unsere enge Beziehung aufrechterhalten», erzählt Roman, der inzwischen selbst Vater eines kleinen Jungen ist. Und offenbar hat Thomas Gottschalk als Vater einiges richtig gemacht, denn Roman erzählt weiter: «Meinen kleinen Sohn erziehe ich so, wie ich erzogen wurde. Papa ist mein Vorbild. Ich weiss, dass ich mit ihm über alles reden kann.»