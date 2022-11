Romantisch bis rabiat: Neues Film- und Serienfutter für Weihnachten

«Tatsächlich... Liebe» kann schon mitgesprochen werden? «Der kleine Lord» wurde als zu kitschig befunden? Oder einfach nur genervt davon erklären zu müssen, warum «Stirb langsam» in jedem Fall ein Weihnachtsfilm ist? Dann könnten die kommenden Tage Abhilfe schaffen: Eine ganze Reihe an neuen Filmen sowie eine Serie schicken sich an, die nächsten grossen Weihnachtsklassiker sein zu wollen, die an keinem geselligen Fernsehabend mit Familie und Christbaum fehlen dürfen. Den Auftakt hat bereits Lindsay Lohan (36) gemacht. Doch auch Freddie Prinze Jr. (46), Tim Allen (69), Ryan Reynolds (46) und Amy Adams (48) melden dieser Tage ihre Ansprüche an.