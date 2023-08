Romeo Beckham begeistert mit Grimassen-Show im Fussballstadion

Ganz verliebt mit Mia Regan

Einen Tag zuvor hatte er auf seiner Seite einen Rückblick auf das Glastonbury Festival geteilt, in dem er sich küssend mit Mia Reagan (20) zeigt. Vergangenes Jahr gab es Gerüchte, der Fussballspieler und das Model hätten sich nach drei Jahren getrennt. Doch inzwischen sieht man die beiden wieder häufig verliebt zusammen. So knutschten sie etwa vor einem Monat im Publikum beim Wimbledon-Turnier. Zu den Festivalbildern kommentierte der 20-Jährige: «Verrückt, was für ein Glück ich mit dieser Person habe.»