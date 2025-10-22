Romeo Beckham heizt Gerüchte um Liebes-Comeback an

Anfang des Monats wurden die beiden bereits zusammen beim F1 Grand Prix in Singapur gesichtet und nur wenige Tage später likte er einen Bikini–Schnappschuss von Kim Turnbull. Auf dem Foto posierte sie in einem grünen Zweiteiler und mit Tarnkappe. Dazu postete sie weitere Fotos und schrieb: «Swipe für die besten Mangos, die ich je gegessen habe, und für das kleine Haus im Dschungel, in dem ich eines Tages leben werde.» Romeo Beckham hinterliess dazu ein Emoji mit einem schmelzenden Gesicht.