Romeo Beckham heizt Gerüchte um Liebes-Comeback an

Zwischen Romeo Beckham (23) und seiner Ex–Freundin Kim Turnbull (25) scheint wieder eine Romanze aufzuflammen. Die jüngsten Indizien: Sechs Monate nach der Trennung im April likte er einen ihrer Instagram–Beiträge und teilte nun auch ein gemeinsames Foto in seiner Story.
Lässiges Spiegel–Selfie
Am Dienstag veröffentlichte der Beckham–Spross einen Schwarz–Weiss–Schnappschuss, der ihn und das Model in lässiger Kleidung bei einem Spiegel–Selfie zeigt. Es ist das erste Mal seit der Trennung, dass der Fussballer sich wieder gemeinsam mit ihr in den sozialen Netzwerken zeigt.
Anfang des Monats wurden die beiden bereits zusammen beim F1 Grand Prix in Singapur gesichtet und nur wenige Tage später likte er einen Bikini–Schnappschuss von Kim Turnbull. Auf dem Foto posierte sie in einem grünen Zweiteiler und mit Tarnkappe. Dazu postete sie weitere Fotos und schrieb: «Swipe für die besten Mangos, die ich je gegessen habe, und für das kleine Haus im Dschungel, in dem ich eines Tages leben werde.» Romeo Beckham hinterliess dazu ein Emoji mit einem schmelzenden Gesicht.
Das Paar wurde erstmals im Oktober 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Im darauffolgenden Monat machten sie ihre Beziehung via Instagram offiziell. Die Trennung soll sieben Monate später «freundschaftlich» erfolgt sein, wie Insider verrieten.