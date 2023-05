«Romeo und Julia»: Richterin weist Klage wegen Nacktszene ab

Olivia Hussey und Leonard Whiting hatten Erklärungen abgegeben, in denen sie behaupteten, sie hätten für den Film «so getan, als hätten wir Geschlechtsverkehr». Seitdem hätten sie «seelische Qualen und emotionale Belastungen» erlitten und keine Jobangebote mehr bekommen. Berichten zufolge forderten sie Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (etwa 93 Millionen Euro). In der Schlafzimmerszene sind Aufnahmen von Whitings Gesäss und Husseys Brüste zu sehen. Ihnen sei damals versichert worden, ihre nackten Körper würden später in dem Film nicht erscheinen, behaupteten die Schauspieler.