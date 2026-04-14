Romy Schneider: Dirndl der Schauspiel-Ikone kommt unter den Hammer

Das rote Dirndl mit einer rosa Schürze stammt von der Marke Original Lanz und hat die Grösse 38. «Es befindet sich in einem guten Erhaltungszustand mit leichten, altersgemässen Gebrauchsspuren und wird dem Auktionsgewinner inklusive Begleitschreiben zur Herkunft des Dirndls übermittelt», betont die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, die 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel zugunsten von Kindern in Not ins Leben gerufen wurde.