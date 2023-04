Romy-Verleihung: Barbara Meier strahlt in floraler Traumrobe

Barbara Meier (36) zog bei der Romy-Preisverleihung am Samstag (22. April) in der Wiener Hofburg alle Blicke auf sich. Das Model trug eine romantische, bodenlange Robe, deren durchsichtiger Stoff mit dreidimensionalen Blütenelementen in blauen und rosa Farbtönen bestickt war. Zu dem ärmellosen Kleid mit tiefem Ausschnitt gehörte auch eine pinke Schleppe, die am Saum mit Federn besetzt war.