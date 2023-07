Ronan Keating ist nach Tod seines Bruders zurück auf der Bühne

Zwei Wochen nach dem tragischen Unfalltod seines älteren Bruders ist Ronan Keating (46) auf die Bühne zurückgekehrt. Am Sonntag absolvierte er einen Auftritt in London. Laut «Daily Mail» legte er beim Uptown Festival in London eine energiegeladene Bühnen-Performance hin. In einem blaugrauen Anzug und mit einer stylischen Sonnenbrille habe er die Fans mit seinen bekannten Songs begeistert.