Ronan Vibert ist tot: Britischer Schauspieler stirbt mit nur 58 Jahren

Die profilierte Karriere von Ronan Vibert

Film-, Fernseh- und Theaterzuschauer konnten Vibert in seiner Jahrzehnte überspannenden Karriere in zahlreichen Produktionen erleben. So wirkte er in den vergangenen Jahren in «Carnival Row» (2019-2023), «Die Einkreisung» (2018-2020) und «Penny Dreadful» (2014-2016) mit. Weiter zurück liegen Engagements in den Historienserien «Die Borgias» (2011-2013) und «Rom» (2005-2007). Auf der Filmseite trat Vibert neben den eingangs erwähnten Titeln auch in «Schneemann» (2017) mit Michael Fassbender (45) in der Hauptrolle sowie «Shadow of the Vampire» (2000) mit John Malkovich (69) auf.