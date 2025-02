Ronja Forcher verlor als Kind ihre beste Freundin

Die beiden Mädchen wuchsen wie Geschwister in der ländlichen Idylle Österreichs auf, berichtet Forcher. Doch Sarah litt an einer seltenen genetischen Krankheit, die betroffene Kinder im Zeitraffertempo altern lässt: Progerie. «Zurzeit haben etwa 100 Kinder auf der ganzen Welt die Krankheit», erzählt Forcher. Nur elf davon würden in Europa leben. Die Eltern von Sarah hätten die Diagnose erhalten, als ihre Tochter ein Jahr alt gewesen sei. Von da an wussten alle: Sarah wird nicht alt werden: «Man kann nichts dagegen tun. Keines der betroffenen Kinder wird älter als 14, 15 Jahre. Eines wurde mal 18 Jahre», so die Schauspielerin weiter.