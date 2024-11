Ronja Räubertochter: Zweite Staffel schon im Frühjahr 2025

Free–TV–Ausnahme für Deutschland

Sendetermine für die zweite Staffel im Frühjahr stehen indes noch nicht fest. Die erste Staffel des in Schweden und Litauen gedrehten Sechsteilers ist, wie bereits vermeldet, ab 20. Dezember in der ARD–Mediathek abrufbar. Am 25. Dezember um 20:15 Uhr und am 26. Dezember ab 18:00 Uhr zeigt die ARD dann je drei Folgen im Free–TV. Das optische Make–Over der ersten TV–Serie von 1984 ist eine Gemeinschaftsproduktion des skandinavischen Streamingriesen Viaplay Series und der ARD. Das ermöglicht, dass die Serien–Neuauflage in Deutschland im Free–TV zu sehen ist. In Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Skandinavien und den Niederlanden läuft «Ronja Räubertochter» bei Netflix.