Rosalía mit «Lux»: Das neue Phantom der Oper

Sehr oft wirkt das Album wie ein Klangpuzzle. «Porcelana» hätte zur Hälfte auch auf «Motomami» sein können, besteht aber auf Streicher und untanzbare Fragmente. «Mio Cristo Piange Diamanti» ist Rosalías eigene Arie, die ein Jahr gebraucht hat bis zur Fertigstellung. An bewegenden bis epischen Balladen fehlt es diesem Album auch nicht: Mit «Focu 'Ranni» verabschiedet sich Rosalía von ihrer geplanten Hochzeit und ihrem Ex–Verlobten, Reggaeton–Star Rauw Alejandro. Auch die Texte sind es wert, dass man genau hinhört. Im herzzerreissenden «Divinize» etwa singt sie die Zeilen: «Verletz mich, ich werde meinen ganzen Stolz verschlucken / Ich weiss, dass ich gemacht wurde, um zu vergöttern.»