Rosanna Arquette kracht mit ihrem Auto in ein Einkaufszentrum

Rosanna Arquette und ihre berühmte Familie

Rosanna Arquette stammt aus einer der berühmtesten Künstler-Familien der USA. Ihre jüngeren Geschwister sind David Arquette (51), Patricia Arquette (55), Alexis Arquette (1969-2016) und Richmond Arquette (59), die allesamt Karriere in Hollywood machten. Auch ihr Vater Lewis war Schauspieler, ihr Grossvater Cliff TV-Komiker. Berühmt wurde sie in den 80er-Jahren an der Seite von Popstar Madonna (64) in der Komödie «Susan ... verzweifelt gesucht». Es folgten zahlreiche Engagements unter anderem im Kultfilm «Pulp Fiction» oder in vielen TV-Produktionen wie «CSI», «Law & Order» oder zuletzt in der ABC-Serie «Big Sky».