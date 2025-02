Im Metallic-Top

Rose Byrne zeigt auf der Berlinale ihre Bauchmuskeln

Heisser Auftritt im kalten Berlin: «Brautalarm»–Star Rose Byrne wirbt in einem freizügigen Look für ihren neuen Film. Für die Premiere auf der Berlinale wählte die 45–Jährige ein futuristisches knappes Oberteil, das ihre gut trainierten Bauchmuskeln in Szene setzte.