«Rosenheim-Cops»: So stellt sich Marisa Burger ihren Abschied vor

Wer künftig auf dem Platz der dienstältesten Polizeisekretärin sitzt, bleibt offen. Burger selbst hält sich mit Namen zurück. Gegenüber «BUNTE.de» erklärte sie lediglich, sie wünsche sich «jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe». In Fankreisen fällt dennoch immer wieder ein Name: Younes Tissinte. Der Schauspieler war bereits als Urlaubsvertretung von Miriam Stockl im Einsatz – in der Rolle des Kfz–Mechanikers Dominik Meis.