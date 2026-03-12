«Rosenheim-Cops»-Star Max Müller feiert seinen Geburtstag nicht allein

Die Zeit für solche Momente lasse sich immer einplanen, sagt Müller, der neben den Dreharbeiten für die «Rosenheim–Cops» seit Oktober 2023 auch als «Der Sagenjäger» für ServusTV auf «Spurensuche» in Österreich unterwegs ist: «Das ist in erster Linie eine Frage der Einteilung. Für die Liebsten muss einfach immer Zeit sein.» Dass dabei manchmal ein Drehtag dazwischenkommt, nimmt er gelassen: «Mei, manchmal natürlich schon. Aber das macht nix, weil ich erstens gerne drehe und zweitens es nicht selbstverständlich ist, dass ich überhaupt drehen darf.»