Rosenkrieg: Darum verklagt Sophie Turner ihren Ex Joe Jonas

Sophie Turner dreht in England

Im Mai begann Turner mit den Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Dramaserie für einen britischen Streamingdienst, was laut der in New York eingereichten Klage die «erste bedeutende Rolle» sei, die Turner seit der Geburt der Kinder übernommen habe, heisst es «CBS News» zufolge. Während Turner zum Arbeiten in Grossbritannien blieb, verliess Jonas Ende Juli das Land, um mit den Jonas Brothers auf Tour zu gehen. Diese begann am 12. August in New York. Aufgrund Turners vollem Drehplan reisten die Kinder angeblich mit Jonas.