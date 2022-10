Rosige Prognose: «Black Panther 2» verheisst Kassenschlager zu werden

Tragödie sorgt für grosses Mysterium

Die Fortsetzung zu «Black Panther» könnte aus denkbar tragischem Grund viele Menschen ins Kino locken. Schauspieler Chadwick Boseman (1976-2020), der den Titelsuperhelden im Solofilm sowie den «Avengers»-Streifen spielte, verstarb 2020 mit nur 43 Jahren an Krebs. MCU-Chef Kevin Feige (49) hatte jedoch bereits im Vorfeld des Sequels mitgeteilt, dass diese Rolle aus Ehrerweisung an Boseman nicht neu besetzt wird. Für die Fans stellen sich also die spannenden Fragen, wie mit Bosemans Erbe umgegangen wird - und wer im Sequel unter der Maske von Black Panther steckt, wenn nicht König T'Challa.