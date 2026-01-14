Rosige Zukunft: Elle Fanning wünscht sich «auf jeden Fall Kinder»

Das Paar pendelt demnach derzeit zwischen Fannings Haus in Los Angeles und Wenners Bleibe in New York. Gus Wenner ist der Sohn von Jann Wenner (80), dem Gründer des Musikmagazins «Rolling Stone». Fanning erzählt, dass sie auf einer Immobilienplattform immer wieder nach einem gemeinsamen Zuhause suchen, das sie renovieren können. Zu ihren Wünschen für die Zukunft sagt die Schauspielerin ebenso offen: «Ich will auf jeden Fall Kinder. Ich habe schon immer Kinder haben wollen. Das weiss ich schon, seit ich klein bin.»