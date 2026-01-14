Rosige Zukunft: Elle Fanning wünscht sich «auf jeden Fall Kinder»

Elle Fanning (27) hat offen über ihre Beziehung zu Gus Wenner (35) gesprochen. Die Schauspielerin erzählt der Modeseite «Who What Wear» in einem Interview, dass ihr Freund «der Beste» ist, während sie gleichzeitig über ihre Zukunftspläne Auskunft gibt.
Elle Fanning wünscht sich Kinder
«Wir wollen Teil des Lebens des anderen sein und diese schönen Zeiten und Erfahrungen teilen», schwärmt Fanning. Auf die Bemerkung, dass die «Sentimental Value»–Darstellerin ihre Beziehung auch in den sozialen Medien sehr offen zeige, antwortet sie: «Warum soll ich das verbergen? Die Zukunft sieht rosig aus.»
Das Paar pendelt demnach derzeit zwischen Fannings Haus in Los Angeles und Wenners Bleibe in New York. Gus Wenner ist der Sohn von Jann Wenner (80), dem Gründer des Musikmagazins «Rolling Stone». Fanning erzählt, dass sie auf einer Immobilienplattform immer wieder nach einem gemeinsamen Zuhause suchen, das sie renovieren können. Zu ihren Wünschen für die Zukunft sagt die Schauspielerin ebenso offen: «Ich will auf jeden Fall Kinder. Ich habe schon immer Kinder haben wollen. Das weiss ich schon, seit ich klein bin.»
Paar wurde erstmals 2023 zusammen gesehen
Elle Fanning und Gus Wenner sorgten erstmals im November 2023 für Liebesgerüchte, als sie Händchen haltend fotografiert wurden. Ihr Red–Carpet–Debüt feierten sie bei den Golden Globes im Jahr 2024, zuletzt traten sie am 11. Januar erneut gemeinsam bei den diesjährigen Golden Globes auf, bei denen Fanning für ihre Rolle im Film «Sentimental Value» nominiert war.
Bei der Verleihung musste sie sich Teyana Taylor (35) im Rennen um die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin geschlagen geben. Mitnominiert waren ausserdem Emily Blunt («The Smashing Machine»), Ariana Grande («Wicked: For Good»), Inga Ibsdotter Lilleaas («Sentimental Value») und Amy Madigan («Weapons»).