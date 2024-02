Rote Phase vorbei: Lily Allen kehrt zu dunklem Look zurück

Die Sängerin hielt sich in den vergangenen Wochen in New York auf, wo sie sich offenbar auch gerne sportlich betätigte. Nach einer sechswöchigen Social–Media–Abstinenz gab Allen vergangene Woche zu Beginn der Fashion Week Einblicke in ihren Alltag in der Metropole. Dazu gehörte auch ihr Fitnessprogramm in einem Gym in Brooklyn. Sie teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos von ihrer persönlichen Trainingseinheit und verkündete, sie sei «wieder auf dem Laufenden». Sie zeigte sich zum Beispiel bei Ausfallschritten mit Gewichten, bei Planks und Kniebeugen.