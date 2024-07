«Rote Rosen»-Star Birthe Wolter: Ihre Schwangerschaft ist ein «Wunder»

Schon oft sprach «Rote Rosen»–Star Birthe Wolter in der Vergangenheit über ihren unerfüllten Kinderwunsch, jetzt hat es doch geklappt: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal schwanger – und das im Alter von 42 Jahren und trotz Endometriose. Ihr bester Freund, Moderator Jochen Schropp (45), teilte die Neuigkeiten bereits Anfang Juni in einem Instagram–Post mit und verriet auch den ungewöhnlichen Namen des noch nicht geborenen Kindes: Momme. In einem Interview mit dem Magazin «Bunte» sprechen die beiden nun über das Babyglück.