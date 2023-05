«Roter Dior»: Modedesigner Slawa Saizew ist tot

International bekannt seit den 80er Jahren

Bekannt wurde der Modeschöpfer mit seinen farbenfrohen Kleidern mit Blumenmustern in den 1980er und 1990er Jahren. Die Frau von Michail Gorbatschow (1931-2022), Raisa (1932-1999), trug damals seine Kreationen, was Saizew auch internationale Aufmerksamkeit einbrachte. Anschliessend präsentierte der Designer seine Kreationen unter anderem in Paris. Jacques Chirac (1932-2019) ernannte ihn dort zum Ehrenbürger.