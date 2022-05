Roter Teppich in Cannes: Sharon Stone befreit sich von XXL-Kleid

Spendensammeln in Cannes

In dem enganliegenden Trägerkleid mit Schlitz posierte Stone anschliessend weiter auf dem roten Teppich für Schnappschüsse. Der «Basic Instinct»-Star kombinierte zu der Robe passende blaue High Heels. Ihre kurzen, blonden Haare trug sie nach hinten frisiert, grosse Hängeohrringe rundeten den Look ab. Dem Bericht zufolge war Sharon Stone nicht nur wegen der Filme in Cannes. Sie will dort angeblich auch Spenden für die Ukraine sammeln.