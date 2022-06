Royal Ascot ohne die Queen: Diese Royals waren stattdessen beim Pferderennen

Verpasst die Queen das gesamte Turnier?

Queen Elizabeth II. ist seit jeher grosser Fan des Pferdesports und üblicherweise jedes Jahr beim Royal Ascot vor Ort. Sie ist seit 1952 Schirmherrin des Pferderennens. 2020 verpasste sie Royal Ascot zum ersten Mal seit 1945. Die Monarchin schickt sogar selbst einige Pferde ins Rennen. Am ersten Tag versuchte ihr Pferd King's Lynn sein Glück, scheiterte jedoch. In den kommenden Tagen treten allerdings noch weitere Tiere aus dem Besitz der Monarchin an. Dass diese dann persönlich vor Ort sein wird, um die Daumen zu drücken, ist nicht ausgeschlossen. Auch 2021 zeigte sich die Queen erst am letzten Tag beim Rennen.