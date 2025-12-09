Royal Christmas: Wer feiert mit Charles III. und wer kommt nicht?

Camilla: Weihnachten mit dem Ehemann, aber ohne die Kinder

Die Königin wird etwa auf die Anwesenheit ihrer Kinder verzichten müssen, wie kürzlich bekannt wurde. Ihr Sohn Tom Parker Bowles (50) soll Richard Eden von der «Daily Mail» vor wenigen Tagen bestätigt haben, dass weder er noch seine Schwester Laura Lopes (47) anwesend sein werden. Man wolle sich abwechseln – im einen Jahr möchten die beiden demnach das Fest mit der Königsfamilie verbringen, im nächsten pausieren. «Meine Mutter hat gesagt: ‹Ich würde mich freuen, wenn du kommst, ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr mit dir verbracht›», erzählte Bowles im letzten Jahr im Vorfeld Weihnachtens dem «Telegraph». In diesem Jahr wolle er in London auf dem Sofa seiner Ex–Frau Sara schlafen, scherzt er jetzt.