Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) wurden auf der Website der Royal Family nach unten gesetzt. Sie finden sich nun am Ende wieder, neben dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew (62). Bis vor kurzem stand das Paar laut «The Telegraph» noch in der Mitte der Liste - unter den hochrangigen Mitgliedern der Familie, aber vor anderen Royals wie Prinz Richard (78), dem Herzog von Gloucester und dessen Frau Birgitte (76), Prinzessin Alexandra (85) oder Prinz Edward (86), Herzog von Kent.