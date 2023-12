Royal Family zeigt sich gut gelaunt beim Weihnachtsspaziergang

William und Kate mit allen drei Kindern

Mit dabei waren auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sowie ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Kate stach dabei in Königsblau aus der Menge heraus: Die Prinzessin von Wales trug ein blaues Mantelkleid mit farblich passendem Hut. Prinzessin Charlotte lief Hand in Hand mit ihrer Mutter und war in einem waldgrünen Mantel gekleidet. William, George und Louis trugen allesamt dunkelblaue Anzüge und Jacken. Der fünfjährige Louis lief an der Hand seines Vaters.