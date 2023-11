Royal on Ice: Prinz Harry überrascht beim Eishockey-Spiel in Vancouver

Meghan, Harry und Vancouver – da war doch was...

Herzogin Meghan ist gebürtige US–Amerikanerin, lebte jedoch einige Jahre auch im kanadischen Toronto. Dort drehte sie von 2011 bis 2018 die erfolgreiche Anwaltsserie «Suits». Nach dem «Megxit» zogen sich Harry und Meghan zunächst im Jahr 2020 für drei Monate nach Kanada zurück. Dort wohnten sie auf einem Anwesen in North Saanich auf der Vancouver Island in der Nähe der kanadischen Grossstadt Vancouver. Schlussendlich entschlossen sie sich jedoch für einen Umzug in die USA und leben seitdem in ihrem Haus im kalifornischen Montecito.