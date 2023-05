Royal Run: Dänische Königsfamilie ist sportlich unterwegs

Royal Run ist ein Familienprojekt

Kronprinz Frederik lässt es sich für gewöhnlich an dem Tag nicht nehmen und besuchte so auch dieses Mal mehrere Ortschaften, um mit den Läufern in Kontakt zu treten und auf mehreren Distanzen zu laufen. Kronprinzessin Mary (51) unterstützt an dem Tag ihren Ehemann und machte unabhängig von ihm in Nyborg und Nykøbing Falster Halt.