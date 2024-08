Royal-Tradition Balmoral: Keine Einladung für Harry und Meghan?

Williams tiefe Verbindung mit Schottland

William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (42), dürften sich einen Besuch mit den Kindern vermutlich nicht entgehen lassen, auch wenn Kate wie König Charles III. wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. 2021 erinnerte William sich während eines Aufenthalts in Edinburgh unter anderem an seine Kindheit zurück – an den Spass an der frischen Luft, etwa beim Schwimmen in den Seen oder auch bei familiären Grillfesten mit seinen Grosseltern.