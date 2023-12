Royal-Tradition: Königin Camilla schmückt mit Kindern Weihnachtsbaum

Königin Camilla (76) hält auch 2023 an einer geliebten Tradition fest. In ihrer Londoner Residenz, dem Clarence House, begrüsste sie am 6. Dezember mehrere schwerkranke Kinder, um mit ihnen zusammen unter anderem einen Weihnachtsbaum zu schmücken. Zudem gab es einen Besuch vom Weihnachtsmann mit seinen Rentieren, die die Kinder auch füttern durften.