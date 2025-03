Royale Ankündigung: Warum im Buckingham-Palast die Lichter ausgehen

Wie die Natur– und Umweltschutzorganisation WWF auf ihrer Website erklärt, soll an diesem Samstag um 20:30 Uhr Ortszeit weltweit unter dem Motto «Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten.» die «Earth Hour» begangen werden. «Dann wird wieder überall auf der ganzen Welt in der jeweiligen Zeitzone für eine Stunde das Licht ausgestellt, um gemeinsam ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen.» Die Aktion gibt es seit 2007. Viele öffentliche Gebäude oder Wahrzeichen werden dann in Dunkelheit gehüllt. In Berlin werden erneut die Lichter am Brandenburger Tor ausgehen. Passend zum Motto der «Earth Hour 2025» sollen vor Ort dann gemeinsam Songs angestimmt und mit einer Live–Band gesungen werden, «für den Schutz unseres Planeten, für Zusammenhalt und Entschlossenheit in bewegten Zeiten».