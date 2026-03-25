Royale Auszeichnung: Kate und William ehren die Nanny ihrer Kinder

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben Maria Teresa Turrión Borrallo (54), die Nanny ihrer Kinder, mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Auf Schloss Windsor erhielt das Kindermädchen laut dem «Hello!»–Magazin im Rahmen einer Zeremonie die Royal Victorian Medal.
Borrallo, die am renommierten Norland College in Bath ausgebildet wurde, arbeitet dem Bericht zufolge für William und Kate, seit Prinz George (12) ein Baby war, und kümmert sich auch um Georges jüngere Geschwister Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). In einem Statement heisst es, die Nanny der Familie sei im Rahmen einer von Prinz William geleiteten Zeremonie «für ihre Verdienste um den Prinzen und die Prinzessin von Wales» ausgezeichnet worden.
Das macht die Royal Victorian Medal besonders
Die silberne Royal Victorian Medal ist eine Auszeichnung, die von König Charles (77) für treue Dienste gegenüber dem Monarchen oder der königlichen Familie verliehen wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Ehrungen liegt die Entscheidung darüber, wer sie erhält laut dem Bericht allein beim Monarchen und wird nicht auf Empfehlung von Regierungsmitgliedern getroffen oder von unabhängigen Ausschüssen überwacht. Dadurch spiegele sie einen direkten und persönlichen Ausdruck der Dankbarkeit wider, was sie zu einer ganz besonderen Auszeichnung macht.
Maria Teresa Turrión Borrallo stammt aus Spanien und arbeitet seit 2014 in Vollzeit für William und Kate. Sie hat die Royals auch schon auf Reisen begleitet, beispielsweise nach Neuseeland und Australien. Die Nanny lebt zwar nicht mit der Familie in der Forest Lodge, verbringt aber offenbar viel Zeit dort. Sie soll unter anderem dafür zuständig sein, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen «und ihnen ein offenes Ohr zu schenken», wie «Hello!» weiter berichtet. Zu ihren Aufgaben gehören in der Regel demnach auch das Frühstück oder das Abholen von der Schule.