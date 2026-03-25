Royale Auszeichnung: Kate und William ehren die Nanny ihrer Kinder

Maria Teresa Turrión Borrallo stammt aus Spanien und arbeitet seit 2014 in Vollzeit für William und Kate. Sie hat die Royals auch schon auf Reisen begleitet, beispielsweise nach Neuseeland und Australien. Die Nanny lebt zwar nicht mit der Familie in der Forest Lodge, verbringt aber offenbar viel Zeit dort. Sie soll unter anderem dafür zuständig sein, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen «und ihnen ein offenes Ohr zu schenken», wie «Hello!» weiter berichtet. Zu ihren Aufgaben gehören in der Regel demnach auch das Frühstück oder das Abholen von der Schule.